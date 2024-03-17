Назван самый популярный минивэн в мире

Самым продаваемым автомобилем класса MPV (к нему относятся минивэны) в мире по итогам 2023 года стал китайский GAC Aito Y. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

За год в мире было продано 4,4 млн автомобилей сегмента MPV, из них 235,7 тыс. пришлось на китайский GAC Aito Y. Продажи этой модели, представленной 3 года назад, за последний год удвоились. Рост составил 97% по сравнению с показателями 2022 года. На втором месте по популярности в мире оказался Kia Carnival. Этот автомобиль за 2023 год разошелся тиражом 150,2 тыс. машин. На третьем месте Toyota Sienna, ранее лидировавшая по продажам в этом сегменте. За год на мировом рынке было реализовано 146,7 тыс. таких машин.

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На четвертом и пятом местах минивэны, выпускающиеся индийской маркой Maruti — это семиместный Maruti Eeco (136 тыс. машин) и Maruti Ertiga (130 тыс. машин).