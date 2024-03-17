Китайцы сорвали премьеру странного седана Dongfeng-Honda. Минпромторг КНР опубликовал фотографии и характеристики модели, которая скоро пропишется на совместном предприятии. Речь идёт об электроседане Lingxi L с завода Dongfeng-Honda: он выделяется смелым дизайном, но простота конструкции и рыночное позиционирование намекают — стороны нацелились на бюджетный сегмент. Премьера первенца Lingxi может состояться в апреле на автосалоне в Пекине.

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Серийный Lingxi L представляет собой упрощенную версию одноимённого прошлогоднего концепт-кара. С небольшими колёсами облик изменился, и гармоничным его не назовёшь. По габаритам новинка чуть-чуть уступает Honda Accord: длина/ширина/высота электроседана равны соответственно 4830/1845/1503 миллиметрам.

© Autohome.com.cn / Минпромторг КНР

Впрочем, по колёсной базе (2731 миллиметр) Lingxi L ближе к «младшему» Civic, да и мощность не выдающаяся: всего 218 лошадиных сил. Dongfeng-Honda сделает ставку на простую архитектуру с передним расположением электродвигателя и литий-железо-фосфатным тяговым аккумулятором между осями. Снаряжённая масса — 1702 килограмма. Из необычных опций только радар, что намекает на расширенный функционал систем активной безопасности.

Рекомендуемые розничные цены Lingxi L держатся в секрете, но похоже новинка окажется дешевле электрокроссоверов e:NS. Все подробности о седане с нестандартным дизайном ждут в ближайшие два месяца. К 2030 году Dongfeng-Honda рассчитывает довести долю электрифицированных моделей до половины, а после 2027 года отказаться производства новых машин с двигателями внутреннего сгорания.