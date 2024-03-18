Раскрыты подробности о гибридном семействе Porsche 911

Британский журнал Autocar выяснил: электромотор добавят культовой модели в ходе планового рестайлинга. Первый в истории Porsche 911 Hybrid будет полноприводным: электродвигатель сможет вращать переднюю ось, а бензиновый шестицилиндровый агрегат — заднюю. Заряжаться от розетки не придётся: систему настроят так, чтобы энергия пополнялась или от системы рекуперации, или от бензинового генератора.

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Инсайдеры утверждают, что Porsche сделает ставку на 400-вольтовую систему с инновационной литий-ионной батареей. Аккумулятор будет очень лёгким и отличится плотностью энергии: процесс зарядки и разрядки будет происходить очень быстро. При этом ёмкость батареи окажется невелика, а сами ячейки называют очень лёгкими.

Хотя гибридный «девятьсот одиннадцатый» сначала предложат с полным приводом, у Porsche есть несколько вариантов с разными уровнями производительности. А перед оставкой семейства 911 в кузове 992 дебютирует гибридный GT2 RS с комбинированной силовой установкой мощностью свыше 800 лошадиных сил. Электросистема для культовой модели создана совместно с Rimac.

В ходе рестайлинга останутся и обычные версии, но у них может появиться 48-вольтовый стартер-генератор. Также будут модернизированы оппозитные 3,0-литровые двигатели с турбонаддувом. По слухам, семейство GTS откажется от турбомотора в пользу «младшего» 4,0-литрового «атмосферника» от 718 Cayman GT4, а линейка Turbo перейдёт с 3,75-литрового мотора на 3,6-литровый.