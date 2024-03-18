BMW 5 серии раскритиковали на китайском телешоу из-за звука АКПП

Во Всемирный день прав потребителей (15 марта) Центральное телевидение Китая (CCTV) ежегодно проводит программу 315 Gala.

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Это двухчасовое шоу, которое обычно смотрят до миллиарда человек, желающих узнать о нарушениях прав потребителей. В этом году BMW не повезло: автомобиль 5 серии был отмечен за то, что владельцы сообщали о "тревожных" звуках, издаваемых восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Речь идет о модели 530Li местного производства ("L" - длинная колесная база).

Проблемный седан носит внутреннее кодовое имя "G38" и является самой продаваемой версией 5 серии. Несмотря на то, что автомобиль доступный только в Китае, он набрал 950 000 продаж, обогнав версию седан 5 серии (G30), который продается по всему миру.

В тот же день, когда шоу вышло в эфир, компания BMW опубликовала ответ на своем аккаунте в социальной сети Weibo в Китае:

"В ответ на проблему "ненормального шума трансмиссионного вала", поднятую некоторыми пользователями BMW 530Li, мы провели технические проверки и подтвердили, что данное явление не влияет на безопасность вождения и может быть устранено путем технического обслуживания. BMW возьмет на себя все необходимые расходы, связанные с устранением шума. В дальнейшем мы будем проводить технический обзор и анализировать выявленные ранее проблемы. Мы приносим искренние извинения за любые неудобства, которые могут возникнуть у пользователей. BMW будет и впредь придерживаться цели "ориентации на клиента", эффективно защищать права и интересы потребителей и предоставлять им высококачественные услуги и поддержку.

Спасибо средствам массовой информации и общественности за ваше наблюдение и внимание!" Reuters отмечает, что BMW был единственным крупным мировым брендом, подвергшимся критике во время 315 Gala в этом году.

Модель G38 была заменена в начале года, когда совместное предприятие BMW Brilliance в Китае начало производство модели G68 на заводе Dadong в Шеньяне. Его колесная база также была увеличена для увеличения пространства для ног сзади, где пассажиры могут смотреть контент на 31,3" экране, унаследованном от флагмана 7-й серии. Источник: Reuters, Bloomberg, BMW / Weibo