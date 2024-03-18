Показан новый BMW i5 M60 Touring с деталями M Performance

На эксклюзивной выставке BMW Welt демонстрируется BMW i5 M60 Touring с большим количеством деталей M Performance, окрашенный в яркий Fire Red. Внешний вид BMW i5 M60 Touring свидетельствует о стремлении компании BMW еще больше улучшить внешний вид своих автомобилей с помощью карбоновых деталей.

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Аэродинамические компоненты, включая передние, боковые и задние части, изготовлены из пластика, армированного углеродным волокном (CFRP). Такой выбор материала не только снижает вес автомобиля, но и улучшает его аэродинамику. Среди отличительных деталей M Performance Parts - передняя накладка из углеродного волокна, обеспечивающая яркий, но вместе с тем смелый и элегантный экстерьер.

Боковой профиль автомобиля украшают юбки M Performance и колпаки наружных зеркал из углеродного волокна. Эти элементы дополнены эмблемами M Performance цвета Frozen Black. Задняя часть i5 M60 Touring не осталась незатронутой деталями M Performance: спойлер из карбона и диффузор из арамидного волокна - еще один штрих в сторону автоспортивного наследия BMW. Арамидное волокно - материал, прославившийся в аэрокосмической промышленности благодаря своим легким и сверхпрочным характеристикам.

Выбор этого материала для автомобилей BMW является функциональным решением. Он не только похож на углеродное волокно внешне, но и обладает преимуществом электромагнитной проницаемости. BMW также предлагает широкий спектр обновлений интерьера, начиная с накладок на пороги M Performance из углеродного волокна.

Для тех, кто ищет альтернативу, предлагаются накладки из алюминия M и алюминия BMW. Напольные коврики, украшенные надписью M Performance и вышивкой в цветах M. В основе BMW i5 M60 Touring лежит производительность, о чем свидетельствует тормозная система M Performance, которая оснащенная 6-поршневыми алюминиевыми суппортами красного цвета с логотипом M.

Система улучшает не только эстетику автомобиля, но и его тормозные возможности. Легкие тормозные диски с внутренней вентиляцией и перфорацией сводят к минимуму образование водяной пленки между тормозной колодкой и диском, обеспечивая оптимальную эффективность торможения в любых условиях.

Завершают впечатляющий набор характеристик автомобиля 21" легкосплавные диски M Performance Cross spoke 943 M Bicolor. Они также могут быть окрашены в матовые цвета Frozen Midnight Grey и Jet Black. BMW также предлагает 20" колесные диски M Aerodynamic 939 M Bicolor.