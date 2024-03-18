Ford отзывает партию новых машин из-за дырявого бензобака

Американский автопроизводитель признал, что на 217 пикапах Maverick 2024 года выпуска может произойти утечка топлива. На одном из грузовичков подтёки бензина были обнаружены прямо на конвейере мексиканского завода Ford. Выяснилось, что поставщик топливных баков не уследил, отправив на завод бракованные резервуары. Дефект возник из-за внезапного отключения электроэнергии.

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Ford объяснил, что после отключения электричества у партнёра на предприятии перекосились формы топливных баков. Смещение зажимных соединений обнаружили не сразу, поэтому некоторые машины успели оснастить дырявыми бензобаками. Хотя клиенты на утечку топлива не жаловались, в целях предосторожности решено отозвать все машины из группы риска.

Побеспокоить придётся владельцев пикапов, выпущенных в период с 19 по 26 января 2024 года. Дефект затронул всего 217 машин. Отзывную кампанию начнут 18 марта, но Ford советует немедленно обращаться к дилеру в случае обнаружения утечки топлива, при появлении запаха бензина в салоне или индикации Check Engine на приборной панели.

В прошлом году проблемы на мексиканском заводе отразились на 253 тысячах покупателей Ford Maverick: оба раза речь шла о неисправностях с электрооборуддованием. Однако в целом безрамный грузовичок тепло принят покупателями: всего за год спрос на модель увеличился вдвое, а на подходе расширение гаммы за счёт «заряженного» Maverick ST.