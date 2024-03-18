Представлен гибридный суперседан Brabus: у него 930 сил и 1510 Нм

Немецкое ателье показало тюнинг-кит для самого мощного S-Класса в истории. Проект 930 S основан на супергибриде AMG S 63 E-Performance, и доработок достаточно. Мастера поработали над экстерьером, интерьером, мотором V8 и прошивками электронных блоков. В итоге седан снаряжённой массой 2,6 тонны способен разменять 0-100 за 3,2 секунды. Скорость ограничена отметкой 290 км/ч.

© Quto.ru

Снаружи самый мощный седан Brabus узнаваем по 22-дюймовым моноблочным колёсам, карбоновым воздухозаборникам и диффузору, оригинальному спойлеру, светодиодным ДХО в бампере и декору. Однако похожим образом можно кастомизировать обычный S-Class с обвесом AMG: был бы запрос клиента. Дорожный просвет регулируется с кнопки в диапазоне одного сантиметра.

Электрическую составляющую Brabus пока не трогает, вся доводка касается бензинового V8. Меняются турбокомпрессоры, выхлопная система и прошивка, в итоге отдача увеличивается с 612 до 751 лошадиной силы. Хотя прирост в мощности существенный, есть гарантия ателье на три года или 100 тысяч километров. Разгон 0-100 после апгрейда сокращается всего на 0,1 секунды.

© Brabus

© Brabus

© Brabus

© Brabus

© Brabus

Салон полностью перешивается микрофиброй, алькантарой или стёганой кожей, меняются и обшивки кресел, и дверные карты, и передняя панель, и даже коврики. За полный комплект улучшений Brabus возьмёт почти 200 тысяч евро, ведь демонстрационный седан оценили в 405 тысяч евро! Для сравнения базовый Mercedes-AMG S 63 E-Performance стоит в Германии 208 тысяч евро.