Geely фиксирует ажиотажный спрос на новый Zeekr 001, и вот почему

В конце февраля стартовал приём заказов на новый Zeekr 001. Менее чем за двадцать дней дочерней компании Geely удалось собрать более 20 тысяч заявок на покупку. В планах Zeekr: оформить резерв на 30 тысяч машин в течение первого месяца. Если посмотреть на бонусы, которые предлагаются первым покупателям, становится понятно, чем вызван ажиотажный спрос на Zeekr 001.

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Во-первых, чтобы устранить путаницу между обновлённый и All-new. В компании придерживаются второй характеристики, объясняя масштабом изменений: новинка отличается от предшественника по 1118 пунктам, затрагивающим электрическую часть, подвеску салон, системы помощи и безопасности, интеллектуальную составляющую. При этом, внимание, цены стали ниже на 10%: за базовый Zeekr 001 просят от 269 тысяч юаней.

При заказе нового Zeekr 001 владельцам автомобиля первого поколения обещаны бонусы на зарядку. Но несмотря на то, был ли во владении Zeekr 001 или клиент для бренда новый, в зависимости от комплектации предлагаются цвета кузова, доступные обычно за дополнительную плату, колёсные диски диаметром 21 дюйм или кованые на 22 дюйма, пожизненную подписку на использование интеллектуальной системы помощи при вождении. Главное условие - успеть сделать заказ до 31 марта.

В ближайшее время Zeekr представит новую модель - компактвэн Mix.