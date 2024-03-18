Босс Mercedes призвал Евросоюз снизить пошлины на китайские автомобили

В беседе с Financial Times Ола Каллениус дал понять, что заградительные пошлины и политика протекционизма только вредят бизнесу. Руководитель Mercedes-Benz предложил снизить до минимума ввозные пошлины на электромобили из КНР: по его мнению в перспективе это позволит европейским автопроизводителям выпускать более качественные автомобили.

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Заявления Олы Каллениуса противоречат политике Евросоюза: еврокомиссия рассматривает возможность повышения импортных пошлин и подозревает Пекин в нечестной конкуренции. Однако босс Mercedes-Benz приводит Китай в пример. «Лучшие китайские компании против протекционизма. Они хотят конкурировать в мире, как и все остальные», — подчеркнул топ-менеджер.

Против китайских электромобилей выступают Renault и Stellantis, у которых нет крупного бизнеса в Поднебесной. Немецкие автопроизводители, для которых КНР является главным рынком, против ужесточения ввозных пошлин со стороны Евросоюза, ведь Пекин может пойти на ответные меры. Позиция Олы Каллениуса логична потому, что Mercedes-Benz стремится сфокусироваться на более дорогих и роскошных моделях, с которыми китайские электромобили пока не конкурируют.

В настоящее время китайские электромобили облагаются десятипроцентной пошлиной при импорте в Европу. Европейские автопроизводители платят 15 процентов при экспорте в Китай, но большинство автоконцернов обходят ограничения за счёт локальной сборки. У Volkswagen есть совместные предприятия с FAW, SAIC и JAC, у Mercedes-Benz — с Beijing, у BMW — с Brilliance.