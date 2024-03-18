«Каблучки» Peugeot и Citroen обзавелись дизелем и сильно подешевели

Модели нового поколения дебютировали ещё два года назад, а прошлой осенью пережили рестайлинг. Изначально Peugeot Rifter и Citroen Berlingo предлагались только в электрической конфигурации со 136-сильным двигателем и аккумулятором на 50 киловатт-часов, но обвал продаж вынудил вернуть в гамму ДВС. Цены удалось снизить почти в полтора раза!

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Техника у Peugeot Rifter и Citroen Berlingo общая: теперь покупатели могут выбрать 1,5-литровый турбодизель в двух вариантах форсировки (100 или 136 лошадиных сил). Базовый «каблучок» оснащается только «механикой», топ-версии в качестве опции предложен 8-ступенчатый автомат, хотя полная гамма есть не на всех рынках.

Для дизельных фургончиков и компактвэнов заявлен расход топлива 5,3-5,5 литра на 100 километров, а главное — такой вариант намного дешевле электромобиля. Во Франции базовый Peugeot Rifter со 100-сильным дизелем стоит 26 830 евро, а за e-Rifter придётся отдать 36 820 евро. В Германии дизельный Citroen Berlingo стоит от 26 090 евро, за электромобиль придётся выложить 36 940 евро, а самый доступный «каблучок» со 110-сильным бензиновым 1,2-литровым турбомотором — всего 24 890 евро!

В 2022-2023 годах «каблучки» концерна Stellantis потеряли в продажах 30-40 процентов, поэтому возвращение дизеля в гамму назрело. Любопытно, что расширение линейки обошлось без рекламы, и даже на официальных европейских сайтах фронтменами семейств Peugeot Rifter и Citroen Berlingo остаются электромобили.