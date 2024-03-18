Китайский рамный пикап FIAT обрел французский дизель и автомат

В Бразилии стартовали продажи модели Titano, и новинка смогла удивить. Во-первых, под маркой FIAT предложили целую линейку пикапов с четырёхдверными кабинами: от утилитарной версии с некрашеными бамперами до богатых комплектаций с широкоформатным дисплеем. Во-вторых, для Titano подготовили другую начинку: на смену китайскому дизелю пришёл более тяговитый французский!

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Пикап FIAT Titano дебютировал три месяца назад в Алжире. Речь идёт о перелицованном Peugeot Landtrek образца 2020 года, который сам по себе конвертирован из китайского пикапа Kaicene F70 компании Changan. Не удивительно, что в Африке предложили версию с китайскими агрегатами: турбодизелем 1.9 и 6-ступенчатой «механикой».

© FIAT

В Бразилии у FIAT Titano серьёзные конкуренты, поэтому Stellantis вложился в доработки. Под капотом появился 2,2-литровый французский турбодизель, знакомый по комтрансу, а помимо ручной коробки передач есть 6-ступенчатый автомат. Вариантов оснащения больше: есть богатые комплектации с кожаным салоном, климат-контролем, полностью светодиодной оптикой, камерами кругового обзора и системой контроля полосы.

По умолчанию бразильские FIAT Titano полноприводные с понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала. Самый утилитарный вариант стоит 198 тысяч реалов (3,67 миллиона рублей), за топ-версию придётся выложить 260 тысяч реалов (4,82 миллиона рублей). В России продаётся свой аналог модели — более современный Changan Hunter Plus по цене от 3,43 миллиона рублей.