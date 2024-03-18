Одни кроссоверы. АвтоВАЗ назвал конкурентов Lada Vesta SW Cross с вариатором
Во время презентации Lada Vesta вариатором АвтоВАЗ назвал конкурентов универсала SW Cross. Оказалось, что российский производитель готов бросить вызов лидерам сегмента кроссоверов, передает корреспондент "Российской газеты".
Так, компания сравнивает свой новый продукт с Geely Coolray (2 291 000 рублей), Chery Tiggo 4 Pro (2 220 000 рублей) и Haval Jolion (2 299 000 рублей).
Среди преимуществ Lada Vesta SW Cross называется цена - автомобиль от АвтоВАЗа обойдется в 1 940 900 рублей, что дешевле, чем представленные на рынке "китайцы".
Также у отечественной модели дорожный просвет в 203 мм, а объем багажника составляет 480 литров. Кроме того, у "Весты" есть светодиодные фары ближнего и дальнего света, а периодичностью ТО каждые 15 тысяч км - тогда как у большинства конкурентов он составляет каждые 10 тысяч км.
Напомним, ранее "РГ" рассказывала о том, что АвтоВАЗ назвал соперников седана Lada Vesta с вариатором. Уже в августе машины семейства получат системы ESP.
Также стало известно, что объем продаж Lada Vesta по итогам 2024-го превысит 100 тысяч машин. Причем примерно половину из них должны составить универсалы.
Но и это еще не все - АвтоВАЗ уже приступил к тестам нового кроссовера на базе Lada Vesta.