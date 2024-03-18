АвтоВАЗ назвал конкурентов Lada Vesta SW Cross с вариатором

Во время презентации Lada Vesta вариатором АвтоВАЗ назвал конкурентов универсала SW Cross. Оказалось, что российский производитель готов бросить вызов лидерам сегмента кроссоверов, передает корреспондент "Российской газеты".

© Российская Газета

Так, компания сравнивает свой новый продукт с Geely Coolray (2 291 000 рублей), Chery Tiggo 4 Pro (2 220 000 рублей) и Haval Jolion (2 299 000 рублей).

Среди преимуществ Lada Vesta SW Cross называется цена - автомобиль от АвтоВАЗа обойдется в 1 940 900 рублей, что дешевле, чем представленные на рынке "китайцы".

Также у отечественной модели дорожный просвет в 203 мм, а объем багажника составляет 480 литров. Кроме того, у "Весты" есть светодиодные фары ближнего и дальнего света, а периодичностью ТО каждые 15 тысяч км - тогда как у большинства конкурентов он составляет каждые 10 тысяч км.

Напомним, ранее "РГ" рассказывала о том, что АвтоВАЗ назвал соперников седана Lada Vesta с вариатором. Уже в августе машины семейства получат системы ESP.

Также стало известно, что объем продаж Lada Vesta по итогам 2024-го превысит 100 тысяч машин. Причем примерно половину из них должны составить универсалы.

Но и это еще не все - АвтоВАЗ уже приступил к тестам нового кроссовера на базе Lada Vesta.