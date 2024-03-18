Инициирован крупнейший отзыв электрокаров Hyundai, Kia и Genesis

Издание Business Insider выяснило, что южнокорейскому концерну придётся бесплатно отремонтировать целую плеяду «батарейных» моделей. Проблема касается встроенных блоков управления зарядкой (ICCU): на глюки давно жалуются на профильных форумах, и в Hyundai Motor признали — без отзывной программы не обойтись. Кампания может затронуть владельцев по всему миру.

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В прошлом году электромобили Hyundai и Kia пытались отремонтировать в рамках сервисной кампании: обновлялось программное обеспечение, а на некоторых машинах блок меняли в сборе. Однако лавина жалоб на блоки ICCU вынудила корейский концерн объявить об отзыве. ICCU — важный блок, из-за дефекта которого электромобиль может не запускаться, терять мощность, а зарядить аккумулятор полностью может быть невозможно.

Точный список электромобилей из группы риска не обнародован, но похоже речь идёт о всей линейке моделей на платформе E-GMP. Дефект выявлен на Hyundai Ioniq 5, Genesis GV60 и Kia EV6. Ожидается, что в Южной Корее будет отозвано 170 тысяч машин, а общее число бесплатно отремонтированных электромобилей приблизится к отметке 600 тысяч штук. Американский регулятор NHTSA в ходе предварительного расследования обнаружил, что блок ICCU может быть повреждён физически из-за сгоревшего транзистора.

Южнокорейские журналисты пишут, что глобальный отзыв Hyundai и Kia может спровоцировать падение спроса на «батарейные» модели. При этом интерес к электромобилям растёт медленнее, чем ожидалось. Три года назад Hyundai уже столкнулся с необходимостью глобального отзыва электрокаров: тогда выяснилось, что кроссоверы Kona EV оснащались аккумуляторами, склонными к возгоранию.