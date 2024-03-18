Changan представит обновленный Uni-V, который продается в России

Китайский автопроизводитель Changan представит 20 марта обновленную версию седана Uni-V, сообщает Autohome. Этот автомобиль представлен и на российском рынке.

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Changan Uni-V с обновленной внешностью выйдет на китайский рынок в бензиновом и гибридном варианте. Автомобиль получил новую решетку радиатора с геометрическим рисунком, изменилась форма фар, а на заднем бампере внедрен диффузор.

Под капотом бензинового седана — турбомотор 1.5 мощностью 188 л.с., работающий в паре с семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Гибридная версия располагает бензиновым мотором мощностью 110 л.с., а также электродвигателем, который доступен в двух вариантах мощности — 190 и 215 л.с.

Для всех версий седана будут доступны панорамные камеры и набор систем активной безопасности.