В России в марте подешевели автомобили восьми марок

Портал «Автоновости дня» выяснил, что за две недели снизились цены на новые Changan, FAW, Tank, Geely, JAC, Chery, Jetour и «Москвич». Во многих случаях выгода распространяется не на все модели, а только на определённые комплектации и/или автомобили 2023 года. Зато дисконт солидный: выгода достигает 500−700 тысяч рублей! Против тренда идут АвтоВАЗ и Haval: их машины в марте только дорожали.

Автомобили Changan стали доступнее на 20−100 тысяч рублей: прайс-листы изменились на кроссоверы CS35Plus и Uni-T, а также седаны Lamore и Eado Plus. Переписал ценники FAW: кроссовер Bestune T77 подешевел ещё на 50 тысяч рублей, а общий дисконт составляет 350 тысяч рублей. Рекордная скидка на внедорожники Tank 500 в комплектации Adventure: минус 700 тысяч рублей.

Компания Geely распродает прошлогодние седаны Emgrand и кроссоверы Coolray: «прямая выгода» увеличилась на 75−110 тысяч рублей. Автомобили Chery в основном дорожали из-за уменьшения дилерских скидок, но есть исключение — Tiggo 7 Pro Max с полным приводом обрёл новую комплектацию и стал на 110 тысяч доступнее.

Приблизились к покупателям автомобили Jetour: кроссоверы X70 Plus и X90 Plus, выпущенные в 2023 году, можно приобрести с экономией 300 тысяч рублей. Про беспрецедетные скидки на бензиновые «Москвичи» мы рассказывали отдельно: региональные дилеры уже зафиксировали ажиотажный спрос на кроссоверы со столичного завода.