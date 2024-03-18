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Добровольное страхование автомобилей в прошлом году заметно выросло

Продажи полисов каско в прошлом году значительно увеличились. Вырос также объем продаж ОСАГО. Сборы по этим видам страхования активно растут, растет и общая сумма выплат, притом что количество выплат сокращается. Все это следует из "Обзора ключевых показателей деятельности страховщиков" за 2023 год, опубликованного Центробанком.

Добровольное страхование автомобилей выросло в прошлом году
© Российская Газета

Итак, объем денег, заплаченных по каско, вырос на 21,4% - до 270,6 миллиарда рублей, сообщает Центробанк. Этому способствовало расширение спроса на этот продукт со стороны физических лиц: число полисов, проданных гражданам, повысилось более чем на треть. Что объясняется значительным ростом продаж новых автомобилей, на которые, как правило, оформляется такое страхование, в том числе в связи с кредитными требованиями банков.

При этом выросло число автомобилей, приобретенных в кредит. Кроме того, стало больше застрахованных подержанных автомобилей - в связи с повышением ценности автомобилей для собственников на фоне ограниченного предложения, а также подорожания автомобилей и роста стоимости их восстановительного ремонта.

Сыграло свою роль предложение страховых компаний по более дешевым полисам с ограниченным количеством случаев покрытия. А также франшизы.

По итогам 2023 года у каждого шестого автовладельца, чья ответ-ственность была застрахована по ОСАГО, автомобиль был застрахован также по каско. Годом ранее соотношение добровольного полиса к обязательному было 1:8.

Объем выплат по автокаско в 2023 г. вырос на 6,5% - за счет повышения стоимости ремонта на фоне подорожания автозапчастей и укрупнения размера выплат в связи с распространением франшиз, по которым страхователь самостоятельно оплачивает небольшие убытки. При этом увеличение доли договоров страхования с ограниченным набором рисков и франшизами способствовало снижению числа страховых случаев, по которым производилось урегулирование убытков.

По ОСАГО объем полученных денег вырос на 18,8%. Он составил 324,4 миллиарда рублей. Это произошло за счет подорожания запчастей, которое привело к повышению стоимости страховой защиты. Среднегодовая страховая премия за 2023 год составила 7,9 тысяч рублей (+1 тысяча в сравнении с 2022 годом). Число заключенных договоров ОСАГО также увеличилось - на 3,0% за счет роста продаж новых автомобилей.

Объем выплат по ОСАГО достиг 161,6 миллиарда рублей. Это плюс 1,1%. Сократилось число страховых случаев, по которым был урегулирован ущерб, в том числе за счет распространения практики, когда при незначительных авариях убытки компенсируются самим виновником, чтобы избежать увеличения коэффициента за безаварийную езду.

Как сообщил президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев, в декабре 2023 года средняя выплата по ОСАГО составила 91,7 тысячи рублей против 82,3 тысячи рублей по итогам января 2023 года. Это рост на 11,5%, при том, что годовая инфляция по данным Росстата составила 7,4%. При этом средняя премия немного снизилась: с 8 034 рублей в январе 2023 года до 7 900 рублей в декабре 2023 года (снижение на 2%). Он отметил, что аналогичная тенденция по динамике как средней премии, так и выплаты, наблюдалась в течение всего 2023 года. Если сравнивать показатели декабря 2023 года с декабрем 2022 года, то можно сделать вывод, что ситуация как со средней премией по ОСАГО, так и со средней выплатой в целом стабилизировалась: изменения показателей незначительные и находятся в пределах 1%.

"Это позитивная тенденция, говорящая о том, что страховщики в целом справились с вызовами, связанными с резким ростом стоимости запчастей. При этом этот рост не вылился в резкий рост средней стоимости полиса ОСАГО: напротив, в течение года она даже немного снизилась", - сказал Евгений Уфимцев.

Среди позитивных тенденций он отметил также заметное - на 13% - снижение частоты страховых случаев по ОСАГО: с 5,2% в 2022 году до 4,5% по итогам 2023. По его мнению, это означает, что меры, стимулирующие водителей ездить аккуратнее по принципу "плати как ездишь", дает свои плоды. Также, безусловно, сработали и меры, предпринимаемые ГИБДД для снижения аварийности на дорогах.

Автоновости
Евгений Уфимцев
ГИБДД
Росстат