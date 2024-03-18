Добровольное страхование автомобилей выросло в прошлом году

Продажи полисов каско в прошлом году значительно увеличились. Вырос также объем продаж ОСАГО. Сборы по этим видам страхования активно растут, растет и общая сумма выплат, притом что количество выплат сокращается. Все это следует из "Обзора ключевых показателей деятельности страховщиков" за 2023 год, опубликованного Центробанком.

Итак, объем денег, заплаченных по каско, вырос на 21,4% - до 270,6 миллиарда рублей, сообщает Центробанк. Этому способствовало расширение спроса на этот продукт со стороны физических лиц: число полисов, проданных гражданам, повысилось более чем на треть. Что объясняется значительным ростом продаж новых автомобилей, на которые, как правило, оформляется такое страхование, в том числе в связи с кредитными требованиями банков.

При этом выросло число автомобилей, приобретенных в кредит. Кроме того, стало больше застрахованных подержанных автомобилей - в связи с повышением ценности автомобилей для собственников на фоне ограниченного предложения, а также подорожания автомобилей и роста стоимости их восстановительного ремонта.

Сыграло свою роль предложение страховых компаний по более дешевым полисам с ограниченным количеством случаев покрытия. А также франшизы.

По итогам 2023 года у каждого шестого автовладельца, чья ответ-ственность была застрахована по ОСАГО, автомобиль был застрахован также по каско. Годом ранее соотношение добровольного полиса к обязательному было 1:8.

Объем выплат по автокаско в 2023 г. вырос на 6,5% - за счет повышения стоимости ремонта на фоне подорожания автозапчастей и укрупнения размера выплат в связи с распространением франшиз, по которым страхователь самостоятельно оплачивает небольшие убытки. При этом увеличение доли договоров страхования с ограниченным набором рисков и франшизами способствовало снижению числа страховых случаев, по которым производилось урегулирование убытков.

По ОСАГО объем полученных денег вырос на 18,8%. Он составил 324,4 миллиарда рублей. Это произошло за счет подорожания запчастей, которое привело к повышению стоимости страховой защиты. Среднегодовая страховая премия за 2023 год составила 7,9 тысяч рублей (+1 тысяча в сравнении с 2022 годом). Число заключенных договоров ОСАГО также увеличилось - на 3,0% за счет роста продаж новых автомобилей.

Объем выплат по ОСАГО достиг 161,6 миллиарда рублей. Это плюс 1,1%. Сократилось число страховых случаев, по которым был урегулирован ущерб, в том числе за счет распространения практики, когда при незначительных авариях убытки компенсируются самим виновником, чтобы избежать увеличения коэффициента за безаварийную езду.

Как сообщил президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев, в декабре 2023 года средняя выплата по ОСАГО составила 91,7 тысячи рублей против 82,3 тысячи рублей по итогам января 2023 года. Это рост на 11,5%, при том, что годовая инфляция по данным Росстата составила 7,4%. При этом средняя премия немного снизилась: с 8 034 рублей в январе 2023 года до 7 900 рублей в декабре 2023 года (снижение на 2%). Он отметил, что аналогичная тенденция по динамике как средней премии, так и выплаты, наблюдалась в течение всего 2023 года. Если сравнивать показатели декабря 2023 года с декабрем 2022 года, то можно сделать вывод, что ситуация как со средней премией по ОСАГО, так и со средней выплатой в целом стабилизировалась: изменения показателей незначительные и находятся в пределах 1%.

"Это позитивная тенденция, говорящая о том, что страховщики в целом справились с вызовами, связанными с резким ростом стоимости запчастей. При этом этот рост не вылился в резкий рост средней стоимости полиса ОСАГО: напротив, в течение года она даже немного снизилась", - сказал Евгений Уфимцев.

Среди позитивных тенденций он отметил также заметное - на 13% - снижение частоты страховых случаев по ОСАГО: с 5,2% в 2022 году до 4,5% по итогам 2023. По его мнению, это означает, что меры, стимулирующие водителей ездить аккуратнее по принципу "плати как ездишь", дает свои плоды. Также, безусловно, сработали и меры, предпринимаемые ГИБДД для снижения аварийности на дорогах.