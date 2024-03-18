Завод Mercedes-Benz взял на работу человекоподобного робота

Гуманоидный робот разработан американской компанией Apptronik. Он размером со среднестатистического мужчину — при росте 170 сантиметров и весе 73 килограмма Apollo способен поднимать 25-килограммовые грузы. В задачи робота на заводе входит проверка качества комплектующих и их доставка на линию сборки. Планируется, что человекоподобным роботам поручат физически тяжелые, повторяющиеся и рутинные задания, для которых «все сложнее найти надежных работников», говорится в официальном заявлении Apptronik.

© Motor.ru

Financial Times пишет, что это один из первых экспериментов с применением человекоподобных роботов в автомобильной промышленности. Из очевидных плюсов их использования — нет необходимости реорганизовывать пространство на заводах, так как такие машины (в отличие от, например, роботизированных тележек) перемещаются так же, как и люди.

В Mercedes-Benz заверили, что не планируют полностью заменить людей роботами. «Нам по-прежнему нужны первоклассные работники, которым по плечу вся сложность сопутствующих задач при производстве автомобилей», — заявил журналистам директор по производству Йорг Бурцер. При этом он добавил, что компания рассматривает возможность применения роботов Apollo не только на сборочном конвейере, но и для других целей.

Над созданием гуманоидного робота работает и глава Tesla Илон Маск. Прототип, известный под именем Olimpus, способен выполнять простые задачи, вроде полива растений и переноса коробок.

При создании робота используются компоненты электрокаров Tesla, в частности, батарея емкостью 2,3 киловатт-часа, система микросхем и приводы для управления конечностями. По словам Маска, серийный робот будет стоить примерно 20 тысяч долларов (1,85 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня). Когда Optimus пойдет в серию, неизвестно. Но в планах Tesla — реализовать в будущем от 10 до 20 миллиардов таких роботов.