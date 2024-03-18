Tank 330 с V6 3.0 вышел в продажу и оказался в 1,6 раза дороже ожидаемого

Tank 330 - новая модификация "трёхсотого", оснащённая трёхлитровым бензиновым битурбо V6. Внедорожник официально представлен. Первая партия состоит из тысячи автомобилей, а в дальнейшем, рассказали в компании, Tank 330 будет выпускаться ограниченным тиражом.

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Tank 330 построен на базе спецверсии Border Limited Edition, от которой были позаимствованы усиленные бамперы, расширители колёсных арок, штатная защита днища. Внешне Tank 330 также можно отличить по декоративным накладкам на капоте и шильдикам, указывающим на установленный двигатель. В салоне на подголовниках появилось тиснение "330 V6".

Габариты автомобиля не изменились: 4772 х 1970 х 1960 мм, колёсная база - 2750 мм. В штатной комплектации Tank 330 оснащён колёсами на "зубастой" резине 265/70 R18 и имеет минимальный дорожный просвет 242 мм.

Под капотом расположен 360-сильный V6 с крутящим моментом 500 Нм, которому помогает 48-вольтный стартер-генератор, благодаря которому расход топлива снижен до 12 литров. Коробка передач - 9-ступенчатый "автомат", привод - полный с возможностью отключения задней оси.

Цена на Tank 330 составляет 330 тысяч юаней (4,2 млн рублей). За базовый Tank 300 в Китае просят существенно меньше - от 200 тысяч юаней (2,6 млн рублей).

Ранее "РГ" рассказывала о модернизации Tank 500, который станет мощнее и проходимее.