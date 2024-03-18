BMW М3 прощается с «механикой» спецверсией MT Final Edition

В Японии стартовали продажи лимитированной серии четырёхдверок. Будет сделано 150 машин в цветах Alpine White, Black Sapphire и M Brooklyn Grey, после чего BMW M3 останется в конфигураторе только с 8-ступенчатым автоматом. «Эмка» с «механикой» стоит солидные 14,2 миллиона йен (95 тысяч долларов), но BMW ждёт ажиотажного спроса и готова разыграть право купить седан в лотерею.

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В Стране восходящего солнца прощальный тираж BMW M3 приурочен к 35-летию первой победы баварской марки в DTM. Особые приметы японских MT Final Edition — бронзовые колёсные диски и красные акценты на сиденьях в духе исторической M3 DTM E30. Техника неизменна: под капотом рядный 3,0-литровый шестицилиндровый двигатель (480 сил, 550 Нм), тяга передаётся на заднюю ось через 6-ступенчатую «механику».

Нет сомнений, что по ходу года BMW M3 с «механикой» исчезнет со всех рынков: на это намекнул член правления BMW Фрэнк Вебер. Топ-менеджер дал понять, что «эмки» с тремя педалями исключат из гаммы, поскольку совершенствовать ручную коробку передач экономически нецелесообразно. Вероятно, последней от ручной коробки передач избавится купе BMW M2.

По неофициальным данным в следующем поколении пути BMW M3 и M4 снова разойдутся. Седан сохранит бензиновый двигатель, а вот купе перейдёт на электротягу. Впрочем, актуальные M3 и M4 ещё не пережили рестайлинг, а значит у BMW ещё есть время скорректировать планы на случай изменения рычочной ситуации.