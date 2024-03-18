XPeng начнет выпускать дешевые электрокары под новым брендом
Производитель, специализирующийся на «умных» электрокарах с продвинутым оборудованием, собирается войти в новый для себя сегмент на фоне острой конкуренции на рынке Китая. Как пишет Reuters, «первенцы» пока безымянной марки будут представлены уже в следующем месяце. Цены на модели будут начинаться со 100 тысяч юаней, что соответствует 1,3 миллиона рублей по сегодняшнему курсу.
Верхнюю планку стоимости моделей нового бренда установят на уровне 150 тысяч юаней, что равно 1,95 миллиона рублей. Цены раскрыл сам генеральный директор XPeng Хэ Сяопэн. Большинство производителей премиум-электрокаров из Китая оценивают свою продукцию в 200-300 тысяч юаней. К примеру, сам XPeng просит за кроссовер G6 от 210 тысяч, а за минивэн X9 — не менее 399 тысяч.
Несмотря на серьезное удешевление, без «умного» оборудования бренд не останется. Каждой модели обещаны интеллектуальные системы разного уровня, а его главная цель — создание «первого автомобиля с искусственным интеллектом для молодежи».
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Соперничество между производителями электрокаров в Китае продолжает расти. Параллельно рынок замедляется: по данным ассоциации легковых автомобилей КНР, продажи «батарейных» машин за январь и февраль снизились до 18,2 процента. Прошлый год они завершили с 20,8-процентной долей.
Пока зарубежные власти и автопроизводители беспокоятся из-за китайской экспансии, босс Mercedes-Benz призывает снизить пошлины на машины из Поднебесной. По его словам, протекционизм только вредит бизнесу.