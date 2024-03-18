XPeng начнет выпускать дешевые электрокары под новым брендом

Производитель, специализирующийся на «умных» электрокарах с продвинутым оборудованием, собирается войти в новый для себя сегмент на фоне острой конкуренции на рынке Китая. Как пишет Reuters, «первенцы» пока безымянной марки будут представлены уже в следующем месяце. Цены на модели будут начинаться со 100 тысяч юаней, что соответствует 1,3 миллиона рублей по сегодняшнему курсу.

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Верхнюю планку стоимости моделей нового бренда установят на уровне 150 тысяч юаней, что равно 1,95 миллиона рублей. Цены раскрыл сам генеральный директор XPeng Хэ Сяопэн. Большинство производителей премиум-электрокаров из Китая оценивают свою продукцию в 200-300 тысяч юаней. К примеру, сам XPeng просит за кроссовер G6 от 210 тысяч, а за минивэн X9 — не менее 399 тысяч.

Несмотря на серьезное удешевление, без «умного» оборудования бренд не останется. Каждой модели обещаны интеллектуальные системы разного уровня, а его главная цель — создание «первого автомобиля с искусственным интеллектом для молодежи».

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Соперничество между производителями электрокаров в Китае продолжает расти. Параллельно рынок замедляется: по данным ассоциации легковых автомобилей КНР, продажи «батарейных» машин за январь и февраль снизились до 18,2 процента. Прошлый год они завершили с 20,8-процентной долей.

Пока зарубежные власти и автопроизводители беспокоятся из-за китайской экспансии, босс Mercedes-Benz призывает снизить пошлины на машины из Поднебесной. По его словам, протекционизм только вредит бизнесу.