В России подешевел Jetta VS5 — компактный кроссовер дочернего бренда Volkswagen, выпускаемой в Китае и для китайского рынка. Если еще месяц назад он стоил на одном из классифайдов от 2 060 000 рублей, то сейчас на нем же он предлагается минимум за 1 900 000 рублей, выяснили «Автоновости дня».

За эти деньги аналог Skoda Karoq и Volkswagen Taos с китайского рынка готов привезти в Россию специализирующийся на импорте автомобилей «частник» из Набережных Челнов, причем в цену, по его словам, уже входят и доставка, и «растаможка». В 1 900 000 рублей он оценил комплектацию Agressive с механической коробкой передач, в то время как «двухпедальная» версия с «автоматом» у него стоит минимум 2 060 000 рублей.

У других продавцов цены на Jetta VS5 намного выше. Например, «частник» из Омска, у которого этот кроссовер (в исполнении с роботизированной коробкой передач) уже в наличии, просит за него 2 300 000 рублей. Еще дороже, в 2 360 000 рублей, его оценил дилер Jetta в Новороссийске, а в Екатеринбурге такие паркетники продают по 2 365 000 рублей.

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Минимум в 2 499 000 новый VS5 обойдется у дилера в Краснодаре, а в остальных городах, где эти «Джетты» тоже есть в наличии, они стоят минимум 2 550 000 рублей.

Тем не менее официально представленные в России «китайцы» зачастую все равно стоят дороже. Например, кроссовер Kaiyi X3 Pro калининградской сборки по «прайсу» оценен в 2 514 900 рублей. За обновленный Geely Coolray придется отдать, по меньшей мере, 2 609 990 рублей, а за Omoda C5 — минимум 2 679 900 рублей.

Напомним, Jetta VS5 — это «соплатформенник» известного нам Skoda Karoq. У него такие же силовые агрегаты (150-сильная бензиновая «турбочетверка» TSI объемом 1,4 литра, сопряженная классическим шестиступенчатым «автоматом» или шестиступенчатой «механикой»), кузов и шасси, но «свой» дизайн экстерьера и интерьера.

Комплектации могут быть разными, но обычно у таких кроссоверов уже в «базе» есть светодиодные фары, 18-дюймовые литые диски, мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином, камера заднего вида с задним парктроником, климат-контроль, люк в крыше, кондиционер, обогрев и электроскладывание зеркал, датчик света и некоторые другие опции.