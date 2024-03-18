АвтоВАЗ рассказал, получат ли «Лады» турбированный двигатель

Перспективы появления турбомотора в автомобилях LADA целиком и полностью зависят от рыночной ситуации и спроса на него. Об этом редакции портала Quto рассказал директор продуктовых программ «АвтоВАЗа» Олег Груненков.

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Прежде всего, напомним, что собственный турбомотор «АвтоВАЗ» в свое время уже разработал. Им стала «турбочетверка» объемом 1,4 литра, которая, взяв за основу «атмосферник» ВАЗ-11194 от LADA Kalina, выдает 163 л.с. и 240 Нм крутящего момента.

Только вот до серийного производства и массового применения в автомобилях этот двигатель так и не дожил. Около 10 лет назад проект закрыли за неимением средств, поскольку владеющая «АвтоВАЗом» на тот момент Renault решила внедрить вместо него свой турбированный мотор 1.3 TCe, знакомый россиянам по кроссоверам Duster и Arkana.

Комментируя перспективы появления турбомотора в «Ладах» сейчас, директор продуктовых программ «АвтоВАЗа» Олег Груненков подтвердил, что в запасниках завода он действительно есть, но его будущее прямо зависит от ситуации на рынке. По его словам, массового запроса со стороны покупателей на турбированные «Лады» пока нет.

Как бы то ни было, работа над моторами на Волжском автозаводе не прекращается. Ярким тому свидетельством стал 122-сильный атмосферный двигатель 1.8 Evo, который был представлен в декабре прошлого года, став де-факто следующим поколением аналогичного мотора 1.8 образца 2016 года. В ходе модернизации он обрел 25 новых и модернизированных элементов, а его главными особенностями по сравнению с предшественником производитель называет повышенный уровень надежности и адаптация к применению с автоматической коробкой передач.