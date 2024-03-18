BMW опубликовала тизер интерьера нового неизвестного кроссовера

Баварская компания собирается рассекретить новый концепт, которому дали название Vision Neue Klasse X, в течение ближайших нескольких дней.

Баварский автопроизводитель готовится к скорой презентации своей очередной концептуальной новинки. На этот раз её роль исполнит некий новый кроссовер, в основу которого ляжет платформа, разработанная специально для электромобилей. Шоу-кару решили дать название BMW Vision Neue Klasse X, судя по всему, он находится в ближайшем родстве с представленным в сентябре прошлого года концептуальным седаном Vision Neue Klasse, который считается прообразом будущей «электрички» BMW 3 series.

Компания намерена рассекретить новый концепт, на этот раз в сегменте SUV, в течение ближайших нескольких дней. В BMW сопроводили анонс единственным тизером, на котором видна часть бело-оранжевого салона будущего электромобиля. На снимке можно разглядеть части подголовников передних кресел, рулевого колеса, передней панели, а также центральный тоннель и салонное зеркало заднего вида, а в центре располагается тачскрин информационно-развлекательной системы, имеющий необычную форму.

Отметим, сенсорный экран такой же шестиугольной формы был установлен в салоне концептуального седана BMW Vision Neue Klasse. Не исключено, что другие «фишки» интерьера тоже «переехали». Так, вариант с прибавкой в виде «икса» мог получить систему iDrive нового поколения, а роль виртуального щитка приборов, вероятно, досталась дисплею BMW Panoramic Vision, который расположен в нижней части лобового стекла. Ту информацию, которая на нём отображается, водитель может выбрать с помощью мультимедийного экрана. Ещё система включает в себя голосового помощника и 3D-проектор на уровне взгляда автомобилиста.

Не исключено, что концепт Vision Neue Klasse X впоследствии ляжет в основу BMW iX3 следующего поколения. Напомним, производство полностью «зелёной» версии кроссовера стартовало ещё в 2020 году, сейчас компания занимается разработкой нового поколения этой модели. Согласно ранее появившимся в СМИ слухам, такой «электропаркетник» в ходе смены генерации перейдет на платформу Neue Klasse. По предварительным данным, модель получит более компактные и лёгкие литий-ионные батареи следующего поколения, которые смогут обеспечить SUV запас хода на одной зарядке до 800 км.

Других подробностей о «зелёной» новинке пока нет. Ожидается, что у BMW X3 четвёртого поколения по-прежнему останутся бензиновые, дизельные версии, а также варианты с гибридными силовыми установками. По слухам, такой SUV окажется крупнее актуальной версии. Предполагается, что серийное производство BMW X3 следующей генерации стартует в августе текущего года, а в отставку модель с ДВС, вероятно, будет отправлена в 2033-м.

Недавно стало известно о том, что BMW X3 был затронут в связи с непрекращающимся дизельгейтом, хотя речь тогда шла об оснащаемых 2,0-литровыми дизельными двигателями версиях, выпущенных в период с 2010 по 2014 годы. Проводившая проверку организация Deutsche Umwelt Hilfe сообщила о том, что обнаружила некое «незаконное устройство», позволяющее некоторым автомобилям BMW снижать реальный уровень выбросов во время тестов.