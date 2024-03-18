УАЗ улучшит качество кузовов "Патриота"

Изготовлением штамповой оснастки займется дочерняя компания автозавода «УАЗ-Техинструмент». На штампе для левой боковины кузова «Патриота» будет заменен прижим, что позволит улучшить качество сопряжения передней стойки кузова и ветрового стекла. Также будут заменены рабочие части штампа, используемого для изготовления передней части панели пола внедорожника. Это позволит улучшить геометрические показатели основания кузова.

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Кроме того, модернизирован штамп для усилителя центральной стойки кузова. Это позволит расширить диапазоны регулировки дверей при сборке «Патриота» на конвейере и обеспечить более ровные и аккуратные зазоры между дверями и дверными проемами.

Ранее «Газета.Ru» выяснила, что «АвтоВАЗ» начал испытания «мулов» кроссовера на платформе Lada Vesta.