"Москвич" расширяет географию продаж автомобилей

Компания "Москвич" рассказала о том, что официальные дилерские центры бренда появились в новых городах - Братске и Иваново. Также дополнительные дилеры открылись в Москве и Санкт-Петербурге. В ближайшее время география продаж возрожденной марки расширится Новосибирском.

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Ранее стало известно, что "Москвич 3" стал самым доступным кроссовером на рынке России.

13 марта сообщалось, что компания готовится к переходу на сборку полного цикла. Уже в ближайшие месяцы на заводе начнется мелкоузловая сборка кроссовера "Москвич 3" и электромобиля "Москвич 3е".

Марка планирует выпустить две новинки. Так, автомобиль "Москвич 5" может появиться в первой половине 2024 года, а модель "Москвич 8" - во втором полугодии.

По итогам февраля 2024 года в России продали 1050 новых автомобилей "Москвич". Из этого числа порядка 100 единиц пришлось на лифтбек "Москвич 6".