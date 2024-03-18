В России появится новый конкурент Geely Monjaro

Весной текущего года на российском авторынке появится новый серийный кроссовер Jaecoo J8, который призван составить конкуренцию популярному Geely Monjaro.

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Jaecoo анонсировала дебют новой модели J8 для российского рынка. Автомобиль будет выпускаться в двух версиях – Active и Supreme. Каждая из них будет оснащена мощным 2,0-литровым турбированным бензиновым двигателем, мощностью 249 лошадиных сил и семиступенчатой трансмиссией DCT7, обещая впечатляющие динамические характеристики. Полный привод и инновационная подвеска CDC с регулируемой жесткостью добавят уверенности в управлении.

Выбор цвета кузова и отделки салона позволит адаптировать автомобиль под индивидуальные предпочтения, а богатое оснащение удовлетворит даже самых взыскательных автолюбителей. Jaecoo J8 будет комплектоваться панорамной крышей, атмосферной подсветкой, мультимедийным комплексом с большим и удобным тачскрином и голосовым управлением. Сиденья получат отделку из высочайшего качества кожи Nappa, что подчеркнет статус кроссовера. Jaecoo J8 будет оснащаться зимним пакетом, что позволит адаптировать кроссовер под условия эксплуатации.

Jaecoo J8 получил в оснащение современные системы безопасности, среди которых ассистент движения в пробках, помощь при смене полосы движения, мониторинг «слепых» зон, система экстренного торможения, проекция на лобовом стекле, подогрев лобового стекла, боковых зеркал, форсунок омывателя.

Стоимость Jaecoo J8 и подробные технические характеристики не разглашаются.

Jaecoo не только расширяет свой модельный ряд, но и стремится укрепить позиции на мировом рынке, предлагая покупателям современные и комфортные автомобили. Ожидается, что J8 станет достойным представителем бренда и привлечет внимание российских автовладельцев, предпочитающих инновации, комфорт и стиль.