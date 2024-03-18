В России появится новый конкурент Geely Monjaro
Весной текущего года на российском авторынке появится новый серийный кроссовер Jaecoo J8, который призван составить конкуренцию популярному Geely Monjaro.
Jaecoo анонсировала дебют новой модели J8 для российского рынка. Автомобиль будет выпускаться в двух версиях – Active и Supreme. Каждая из них будет оснащена мощным 2,0-литровым турбированным бензиновым двигателем, мощностью 249 лошадиных сил и семиступенчатой трансмиссией DCT7, обещая впечатляющие динамические характеристики. Полный привод и инновационная подвеска CDC с регулируемой жесткостью добавят уверенности в управлении.
Выбор цвета кузова и отделки салона позволит адаптировать автомобиль под индивидуальные предпочтения, а богатое оснащение удовлетворит даже самых взыскательных автолюбителей. Jaecoo J8 будет комплектоваться панорамной крышей, атмосферной подсветкой, мультимедийным комплексом с большим и удобным тачскрином и голосовым управлением. Сиденья получат отделку из высочайшего качества кожи Nappa, что подчеркнет статус кроссовера. Jaecoo J8 будет оснащаться зимним пакетом, что позволит адаптировать кроссовер под условия эксплуатации.
Jaecoo J8 получил в оснащение современные системы безопасности, среди которых ассистент движения в пробках, помощь при смене полосы движения, мониторинг «слепых» зон, система экстренного торможения, проекция на лобовом стекле, подогрев лобового стекла, боковых зеркал, форсунок омывателя.
Стоимость Jaecoo J8 и подробные технические характеристики не разглашаются.
Jaecoo не только расширяет свой модельный ряд, но и стремится укрепить позиции на мировом рынке, предлагая покупателям современные и комфортные автомобили. Ожидается, что J8 станет достойным представителем бренда и привлечет внимание российских автовладельцев, предпочитающих инновации, комфорт и стиль.