Кроссоверы Solaris HC, собранные на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге, поступят в продажу в Москве по цене от 2,9 до 3,2 млн рублей. Об этом сообщает Autonews.

В крупном дилерском центре в Москве корреспонденту издания, выступившему в роли потенциального клиента, рассказали, что первая партия будет состоять из шести автомобилей, среди которых будут кроссоверы с мотором 1.6 мощностью 123 л.с., а также с мотором 2.0 мощностью 149 л.с. По словам сотрудника дилерского центра, кроссоверы Solaris HC не будут отличаться от Hyundai Creta ничем, кроме фирменных шильдиков.

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О возобновлении выпуска автомобилей на бывшем заводе Hyundai и старте продаж его новый владелец, компания «АГР», объявила в конце февраля.