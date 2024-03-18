В России представили автодом премиум-класса на базе КамАЗа

Нижегородской компании «Волга-Трейд» удалось разработать и построить необычный премиальный автодом на базе КамАЗа-43118 6x6. Об этом сообщает портал «Дром».

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Жилой модуль, установленный на шасси вездехода, рассчитан на длительную экспедицию из четырех человек. Стоимость модели составляет более 27 млн рублей, цена без учета шасси — около 15 млн рублей.

В машине есть кухонный блок, раздельный санузел и душевая, сауна, гостиная зона и двуспальная кровать. Среди преимуществ модуля — большой запас воды и высокая энерговооруженность, говорится в публикации.

© Kung.ru

© Kung.ru

© Kung.ru

Внутренняя длина отсека составляет 7,2 м, ширина — 2,4 м, высота — 2 м.

Ранее СМИ сообщили, что в России готовятся к ужесточению требований к жилым модулям.

В стране во второй год пандемии коронавируса начал наблюдаться рост спроса россиян на фургоны для путешествий. Тогда специалисты отмечали, что при таком интересе покупателей потребуется усовершенствовать соответствующую инфраструктуру.