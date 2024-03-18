В России представили автодом премиум-класса на базе КамАЗа
Нижегородской компании «Волга-Трейд» удалось разработать и построить необычный премиальный автодом на базе КамАЗа-43118 6x6. Об этом сообщает портал «Дром».
Жилой модуль, установленный на шасси вездехода, рассчитан на длительную экспедицию из четырех человек. Стоимость модели составляет более 27 млн рублей, цена без учета шасси — около 15 млн рублей.
В машине есть кухонный блок, раздельный санузел и душевая, сауна, гостиная зона и двуспальная кровать. Среди преимуществ модуля — большой запас воды и высокая энерговооруженность, говорится в публикации.
Внутренняя длина отсека составляет 7,2 м, ширина — 2,4 м, высота — 2 м.
Ранее СМИ сообщили, что в России готовятся к ужесточению требований к жилым модулям.
В стране во второй год пандемии коронавируса начал наблюдаться рост спроса россиян на фургоны для путешествий. Тогда специалисты отмечали, что при таком интересе покупателей потребуется усовершенствовать соответствующую инфраструктуру.