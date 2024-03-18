В России появятся «выделенки» для самокатов

В министерстве транспорта России подготовили законопроект, который предусматривает создание инфраструктуры для электросамокатов, моноколёс, гироскутеров и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). В том числе за счёт дальнейшего сужения проезжей части для автомобилистов. Однако эксперты инициативу не поддержали.

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Согласно документу, при разработке комплексных схем организации дорожного движения профильные ведомства обязаны учитывать интересы пользователей СИМ. Для этого предложено создание отдельных полос для движения электросамокатов. Помимо этого, в ведомстве хотят создать отдельные парковки.

Авторы отмечают, что появление инфраструктуры заставит самокатчиков соблюдать правила движения и уменьшит количество ситуаций, когда на них ездят по проезжей части или тротуарам, мешая всем остальным участникам дорожного движения. В крупных же городах частые пользователи арендной техники перестанут бросать их как попало, в том числе на газонах.

К слову, специально для электросамокатов в Минтрансе хотят предусмотреть схему организации движения и в случае ремонта дороги, когда автомобилистам приходится объезжать препятствие.

В пояснительной записке к документу говорится, что сегодня на территории России эксплуатируется порядка 750 тысяч СИМ, а количество поездок на арендной технике выросло с 2020 года в 20 раз. Что сразу же отрицательно сказалось на безопасности движения: если в 2020-ом было зарегистрировано 331 ДТП с их участием, то только за девять месяцев 2023-го — уже 2647 аварий. Кроме того, резко выросли показатели травматизма и смертности.

По мнению экспертов, нововведение никак не поможет изменить ситуацию, так как в первую очередь нужно заставить пользователей СИМ соблюдать ПДД и решить вопрос с их регистрацией.