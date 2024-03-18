В России появятся «выделенки» для самокатов
В министерстве транспорта России подготовили законопроект, который предусматривает создание инфраструктуры для электросамокатов, моноколёс, гироскутеров и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). В том числе за счёт дальнейшего сужения проезжей части для автомобилистов. Однако эксперты инициативу не поддержали.
Согласно документу, при разработке комплексных схем организации дорожного движения профильные ведомства обязаны учитывать интересы пользователей СИМ. Для этого предложено создание отдельных полос для движения электросамокатов. Помимо этого, в ведомстве хотят создать отдельные парковки.
Авторы отмечают, что появление инфраструктуры заставит самокатчиков соблюдать правила движения и уменьшит количество ситуаций, когда на них ездят по проезжей части или тротуарам, мешая всем остальным участникам дорожного движения. В крупных же городах частые пользователи арендной техники перестанут бросать их как попало, в том числе на газонах.
К слову, специально для электросамокатов в Минтрансе хотят предусмотреть схему организации движения и в случае ремонта дороги, когда автомобилистам приходится объезжать препятствие.
В пояснительной записке к документу говорится, что сегодня на территории России эксплуатируется порядка 750 тысяч СИМ, а количество поездок на арендной технике выросло с 2020 года в 20 раз. Что сразу же отрицательно сказалось на безопасности движения: если в 2020-ом было зарегистрировано 331 ДТП с их участием, то только за девять месяцев 2023-го — уже 2647 аварий. Кроме того, резко выросли показатели травматизма и смертности.
По мнению экспертов, нововведение никак не поможет изменить ситуацию, так как в первую очередь нужно заставить пользователей СИМ соблюдать ПДД и решить вопрос с их регистрацией.
«Безусловно, будет неплохо, если в городах появятся отдельные дорожки для движения электросамокатов, однако не за счёт сужения автомобильных дорог и отказа от парковочных мест. Весь вопрос в том, будут ли водители СИМ передвигаться по ним или по-прежнему продолжат сновать между пешеходами на тротуарах и автомобилями на проезжей части. Прежде всего необходимо решить вопрос с регистрацией этой техники, чтобы нарушителей можно было привлечь к ответственности на основе данных с камер фиксации нарушений ПДД. Автоинспекторов, которые бы могли контролировать электросамокатчиков, около каждого столба не поставишь», — считает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.