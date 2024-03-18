Китайская Ehang начала продавать аэротакси

Китайская Ehang приступила к продажам аэротакси. Видео полета новинки опубликовало РИА Новости в своем Telegram-канале.

На маркетплейсе Taobao модель оценивается в 2,39 млн юаней (по текущему курсу, это около $330 тыс или 30 млн рублей).

«Модель с вертикальным взлетом и посадкой вмещает двух пассажиров. Аппарат беспилотный - на связи с центром управления, который может вмешаться при ЧС», - говорится в публикации.

Крейсерская скорость модели составляет 100 км в час, максимальная полезная нагрузка – 220 кг, максимальная высота – 3 км, дальность полета – 35 км, а продолжительность – чуть более 20 минут.

В Китае официально разрешили пассажирские перевозки на беспилотных аэротакси

Ранее корпорация аэрокосмической промышленности Airbus представила в немецком городе Донауверт прототип своего аэротакси CityAirbus NextGen. Она продемонстрировала его на открытии нового испытательного центра CityAirbus, созданного для тестирования систем электрических летательных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL).

Также ранее сообщалось, что коммерческое использование аэротакси могут начать в «Сколково» в 2025 году.