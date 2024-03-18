Huawei и BAIC выпустят увеличенную копию Luxeed S7

Китайские компании Huawei и BAIC обнародовали дизайн новой модели электрического седана Stelato S9.

© Luxeed

Производитель автомобилей BAIC является государственной компанией, по этой причине внешний вид модели в открытом доступе появился на сайте министерства промышленности КНР.

Опытные автолюбители, следящие за китайским автопромом, могли заметить, что новая модель Stelato S9 очень похожа на электрокар Luxeed S7, выпуск которого был налажен в прошлом году китайским автогигантом Chery совместно с Huawei. На самом деле, они действительно схожи во внешнем виде, но есть и некоторые отличия.

Если сравнить данные автомобили, то в передней части Stelato S9 появилась отличительная полоса из светодиодов, у модели Luxeed полоса имеет хромированный элемент. На S9 место под номерной знак переместилось на крышку багажника, а на S7 номер крепится на задний бампер.

Отличаются и размеры данных электрокаров. Luxeed имеет габариты: длина – 4,97 метров, ширина - 1,96 метров, высота – 1,47 метров. Stelato незначительно подрос: длина – 5,16 метров, ширина – 1,99 метров, высота – 3,05 метров.

Как отмечают автоэкспорты, S7 и S9, скорее всего, будут строиться на одной платформе E0X. Она была разработана уже ранее упомянутой компанией Chery, на ней строится практически весь модельный ряд выпускаемый под данным брендом.

Также обе модели могут оснащаться как передним, так и полным приводом. Мощность силовой установки, при модификации с одним электрическим мотором, составит 292 лошадиные силы у Luxeed и 309 у Stelato, а при полном приводе 496 л.с. у S7 и 523 у S9.

Новая модель Stelato S9 поступит на китайский рынок уже в текущем году, продажи будут осуществляться через дилерские центры. На российский рынок новая модель будет поставляться компанией «МБ РУС».