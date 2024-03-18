В 2024 году откроют часть сухопутного маршрута в Крым

Трассу примут в федеральную собственность в 2024 году. Протяжённость отрезка Симферополь-Джанкой составляет 93 км. Сейчас движение по основной части дороги организовано по двум полосам.

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О скором принятии в федеральную собственность части нового сухопутного маршрута в Крым сообщил сайт РБК со ссылкой на главу Крыма Сергея Аксёнова. Дорога позволит добраться на автомобиле на материковую часть России.

«Эта дорога включена в реестр федеральных дорог Российской Федерации в соответствии с постановлением правительства РФ. Она будет передана в федеральную собственность в течение этого года. Сухопутный маршрут востребован, поэтому по нему уже значительно увеличен трафик. В отдельные дни количество автомобилей составляет от 2,5 тысяч в сутки. В 2024 году будет проведён локальный ремонт дорожного покрытия. Думаю, что после этого трафик многократно увеличится, — конкретизировал Аксёнов.

Ранее, напомним, стало известно, что на Крымском мосту планируется увеличить число пунктов досмотра. Эта мера поможет избежать образования пробок в период летних отпусков. Также профильные службы постараются сделать досмотровые мероприятия более комфортными для водителей.