Changan представил внедорожник Shenlan G318

Бренд Shenlan (Deepal/Deep Blue) был представлен два года назад. Под ним компания Changan выпускает автомобили на новой энергии, которые создаются при участии гигантов CATL, поставляющим батареи, и Huawei, ответственный за программное обеспечение. Вслед за седаном и кроссовером представлен внедорожник G318.

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Shenlan G318 сопоставим по размерам с Toyota Land Cruiser Prado: 4915 х 1985 х 1885 мм, колёсная база - 2880 мм. Несмотря на то, что премьера состоялась, пока непонятно, какой это внедорожник - рамный или же с несущим кузовом? Однозначно лишь можно говорить, что задняя подвеска G318 является независимой.

Фото внешности автомобиля "РГ" публиковала ещё в январе текущего года, а вот салон оставался до сегодняшнего дня загадкой. Ожидания были не напрасны - посмотреть есть на что. Во-первых, привлекают внимание материалы отделки - перфорированная кожа, замша, а также их цвет. Лаконично смотрятся вставки "под бронзу", но то, что они сделаны из пластика, несколько смазывает общее впечатление. По центру тоннеля - широкий селектор трансмиссии, на центральной консоли расположена вписанная в неё мультимедиа, под экраном которой есть клавиатура с настройками климат-системы.

Shenlan G318 - гибридный внедорожник, в котором ДВС объёмом 1,5 литра выступает генератором. Базовая версия приводится в движение электромотором, установленным на задней оси, его мощность составляет 252 л.с. У полноприводной версии установлен дополнительный электромотор спереди, суммарная отдача двух агрегатов - 430 л.с.

Подробности о комплектациях появятся позднее, пока же известно, что Shenlan G318 должен получить оригинальные сертифицированные аксессуары для бездорожья и буксировки (до 1,6 тонны).

G318 будет конкурировать с гибридными Tank 400, Fang Cheng Bao Leopard 5 (BYD), а в апреле на Пекинском автосалоне покажут гибридный Jetour T2/Traveler.