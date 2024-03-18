Представлен кроссовер GAC Trumpchi GS4 Max

Новый паркетник создан на базе модели, которую продают с 2022 года. При этом у Макса все же свой дизайн, кроме того, ему положен только базовый мотор.

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Кроссовер с индексом GS4 в линейке принадлежащего концерну GAC бренда Trumpchi (марку Trumpchi используют только в Китае) присутствует с 2015 года, в 2019-м модель перешла во второе поколение. Сегодня это отдельное семейство: помимо стандартного паркетника на родине также продают удлиненную версию с приставкой Plus, хотя на самом деле это модернизированный GS5 (его дореформенный вариант доступен и в России – с родным индексом). К слову, у Trumpchi GS4 в Поднебесной еще была купеобразная модификация, однако от нее в итоге все же отказались. Так вот теперь гамма снова расширена: дебютировал Trumpchi GS4 Max. Пока это именно дополнение, а не замена одного из нынешних «джи-эс-четвертых», причем Макс не сделан с нуля.

За основу для GS4 Max взяли Trumpchi Emkoo, который выпускают с 2022 года, – донора выдают силуэт, выдвижные ручки дверей и довольно эффектная корма. Но при этом у нового паркетника все-таки свой дизайн. Так, Максу достались иные радиаторная решетка, бамперы и оптика.

Длина GAC Trumpchi GS4 Max равна 4685 мм, что на 5 мм больше, чем у Emkoo. Высота новинки составляет 1690 мм против 1660/1670 мм у исходной модели (в зависимости от версии). Ширина и колесная база у машин совпадают – 1901 и 2750 мм соответственно. Объем багажника тоже одинаковый: от 638 до 1586 литров.

Внутри GS4 Max в целом повторил донорский кроссовер, заменили лишь центральные дефлекторы обдува, селектор коробки да материалы отделки. В список оборудования нового паркетника входят виртуальная приборка, мультимедиа-система с крупным тачскрином, подогрев сидений, панорамная крыша, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. А вот система распознавания лиц, судя по отсутствию отдельной камеры в левой стойке, осталась прерогативой GAC Trumpchi Emkoo.

Китайцам кроссовер Trumpchi GS4 Max предложат с бензиновой турбочетверкой 1.5 мощностью 177 л.с., которая работает с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя «мокрыми» сцеплениями. Аналогичная пара есть и у Emkoo, при этом для донорского паркетника еще предусмотрены турбодвигатель 2.0 (252 л.с.) в сочетании с классическим восьмиступенчатым автоматом и гибридная установка на базе двухлитрового атмосферника. Привод и у Макса, и у Emkoo только передний.

На домашний рынок новый SUV выйдет в ближайшее время. Цены еще не объявлены, однако в GAC уже заявили, что стартовая цена кроссовера Trumpchi GS4 Max окажется в пределах 100 000 юаней – это около 1,28 млн рублей по текущему курсу. Для сравнения, Trumpchi Emkoo сейчас стоит от 119 800 юаней (примерно 1,54 млн рублей).

О планах продавать GS4 Max за пределами Китая концерн GAC пока не сообщал. Между тем, по неофициальным данным, исходный Emkoo планируют привезти в Россию. А еще нам обещан младший паркетник GS3 нового поколения.