Uber обязали выплатить таксистам почти 200 миллионов долларов

Международный такси-сервис решил завершить долгую тяжбу в Австралии, согласившись выплатить 271,8 миллиона австралийских долларов (178 миллионов долларов США) местным таксистам. Это компенсация за потерю доходов из-за выхода Uber на рынок. Они подали коллективный иск против компании и в итоге одержали верх, добившись пятой по величине суммы урегулирования в стране.

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Тысячи владельцев и водителей подали иск против Uber в 2019 году, обвинив компанию в нарушении законов, требующих наличия лицензии на такси и прокат автомобилей. Они утверждали, что в Австралии Uber получала доходы от лицензированных таксистов и в то же время лишила ценности лицензии, за которые они заплатили из своего кармана. В Uber в ответ заявляли, что не нарушали законы намеренно.

«Uber боролся изо всех сил на каждом этапе пути», заявили в юридической фирме Maurice Blackburn, от имени которой был подан иск. В итоге после пятилетней тяжбы сервис согласился на мировое соглашение и выплату крупной суммы. Ее разделят между собой более восьми тысяч таксистов.

Это не первые проблемы, возникшие у Uber в Австралии, где компания появилась 12 лет назад. В 2022 году ее заставили выплатить штраф в размере 21 миллиона местных долларов за обман клиентов, а также запретили взимать плату за отмену поездки в течение трех лет. Кроме этого, ее обязали всегда показывать реальную цену поездки в приложении.

Тем временем российский «Яндекс Такси» заподозрили в нарушении антимонопольного законодательства. Внимание ФАС привлекли завышение цен на поездки, а также неясный механизм блокировки водителей и пассажиров. Несмотря на мораторий на проверки бизнеса, ФАС пообещал изучить деятельность компании.