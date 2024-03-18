В России начнут продавать полноприводный электрокар Denza N7

Автомобиль выпускает дочернее подразделение компании BYD. Мощность полноприводного электрокара — 530 л. с. Приобрести машину можно чуть более чем за 7 млн рублей.

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О появлении в российской продаже китайских электрокаров Denza N7 сообщило издание Autonews.ru. В продаже присутствуют полноприводные версии мощностью 530 л. с. На настоящий момент кроссоверы представлены в нескольких дилерских центрах. Все экземпляры поставляются по «серой» схеме в рамках параллельного импорта.

Кроссовер Denza N7 базируется на электрической платформе e-platform 3.0. Передняя подвеска выполнена по двухрычажной схеме. Задняя подвеска также независимая. «По кругу» установлены пневмобаллоны, позволяющие регулировать дорожный просвет.

Запас хода — 630 км. Автомобиль адаптирован к работе при минусовых температурах: имеется технология контроля температуры аккумулятора. Вместо противотуманок установлены лидары, а вместо радиаторной решётки — заглушка. Оптика модели выполнена на светодиодах.

В Китае приобрести Denza N7 можно за 3,8—4,8 млн в пересчёте на рубли, а в России — приблизительно за 7,2 млн. Именно столько просит за машину один из столичных дилеров.

Ранее стало известно, что китайские машины в России обогнали по цене квартиры. Вместо покупки авто можно выбрать недвижимость.