BAIC подготовил новую версию внедорожника BJ40 к бездорожью

Китайский BAIC готовит к выходу спецверсию внедорожника BJ40, подготовленную к бездорожью. Вариант с приставкой Blade Hero Edition отличается увеличенным дорожным просветом, грязевыми шинами, усиленными подножками, буксировочными крюками, несколькими дополнительными режимами езды и тремя блокировками дифференциалов.

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Официальная премьера BJ40 Blade Hero Edition в Китае запланирована на 21 марта. Пока же BAIC рассекретил его дизайн. Характеристики модели пока не озвучены, но, скорее всего, она, как и базовый BJ40, будет оснащаться 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 234 л.с. и 395 Нм крутящего момента. Также в будущем производитель должен добавить в моторную гамму «дизель» и гибридную силовую установку.

Стоит отметить, что BAIC BJ40 нового поколения ждут и в России. Предполагается, что на российском рынке он появится до конца 2024 года и будет продаваться у нас под именем BJ41. Цены и комплектации внедорожника пока неизвестны.