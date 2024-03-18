Whoosh объявил о запуске новой модели электросамокатов

Кикшеринговый сервис Whoosh сообщил о запуске новой модели электросамокатов в городах РФ. Соответствующая информация появилась на сайте компании.

Уточняется, что модель с обновленным дизайном выведена на улицы с началом сезона 2024. Электросамокат теперь представлен с улучшенной конструктивной частью и электроникой.

Первые устройства можно заметить в Санкт-Петербурге, подчеркивает Whoosh. Сервис отметил, что самокаты бренда становятся более комфортабельными для поездок и органичными для городской среды.

В начале сезона обновленная модель самоката появится и в Москве, а дальше ее будут поэтапно распространять на другие российские регионы, подчеркнули в компании.

Ранее «Парламентская газета» сообщила, что в России выступили за введение штрафов для водителей самокатов, которые разговаривают по телефону во время езды без специальной гарнитуры и садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения. Отмечалось, что инициатива принадлежит депутатам Московской городской думы.

Речь идет об усилении ответственности для пользователей электросамокатов и средств индивидуальной мобильности (СИМ).