Россияне раскупили партию Solaris HS за день

В компании «Аларм-Моторс», которая является одним из дилеров марки, сообщили, что первые полученные машины HS были раскуплены в течение суток. Производство автомобиля, который является перелицованным Hyundai Solaris, началось на заводу AGR в Санкт-Петербурге в конце февраля 2024 года.

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Продавец отмечает, что все автомобили из первой партии были забронированы клиентами в течение дня после открытия предзаказов. Появление «живых» машин в шоурумах ожидается в ближайшее время.

В компании подчеркнули, что ажиотажный спрос может сделать модельный ряд бренда абсолютным лидером по продажам на российском рынке, однако успех марки будет зависеть, в первую очередь, от объёма производства.

Помимо этого, в скором времени дилер ожидает поставок седана Solaris KRS (Kia Rio), хэтчбеков KRX (Kia Rio X) и кроссоверов HC (Hyundai Creta).

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Ранее к дилерам поступили первые кроссоверы Solaris HC. Как выяснила редакция Quto, продавцы получили только одну версию модели — со 123-сильным 1,6-литровым мотором, 6-ступенчатой автоматической коробкой и передним приводом. Самая доступная комплектация называется Classic, а стоит 2 705 000 рублей без учёта скидок.