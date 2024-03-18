Автомобили Mercedes-Benz будут собирать человекоподобные роботы

Компания Mercedes-Benz заключила соглашение с компанией Apptronik о внедрении человекоподобных роботов на своих заводах. Они займутся оптимизацией операций и будут помогать работникам на сборочных линиях. Роботы Apollo будут использоваться немецким автопроизводителем для доставки деталей и сборочных комплектов рабочим на сборочной линии, а также для проверки деталей. Это должно помочь сэкономить время и повысить эффективность.

Идея создания робота в форме человека может показаться неожиданной. Но это объясняется тем, что создание «гуманоидов», способных адаптироваться к уже существующим фабрикам, гораздо экономичнее, чем перепроектирование многомиллиардных объектов для размещения на них новых видов роботов. Apollo будут похожи на человека по размеру и весу: рост около 176 см, вес около 72 кг. Они смогут поднимать вес до 25 кг.

При этом сообщается, что роботы не лишат людей работы. Наоборот, Apollo будут выполнять физически сложные, повторяющиеся и скучные функции — задачи, для которых трудно найти людей. Mercedes планирует использовать робототехнику и Apollo для автоматизации некоторых видов низкоквалифицированного и физически сложного ручного труда.

© Apptronik/Mercedes-Benz

Mercedes-Benz — не первый производитель, который внедряет на своё производство человекоподобных роботов. В начале этого года BMW запустил роботов на своём заводе в Южной Каролине. Они помогают линейным работникам выполнять различные задачи от производства до складских обязанностей.

Самым известным автомобильным «гуманоидом» можно назвать робота Tesla Optimus, который напоминает человека по нескольким параметрам. Например, у него есть две руки с большими пальцами. В 2022 году Илон Маск заявил, что надеется получить готовых роботов к 2027 году, а цена одного составит 20 тыс. долларов.

Компания Hyundai ранее разработала робота-собаку, который может использоваться в различных ситуациях от выполнения элементарных заводских задач до помощи пожарным.