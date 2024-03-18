Американские автопроизводители переходят на гибриды вместо электрокаров

В Америки растут продажи гибридных автомобилей, а продажи электромобилей снижаются. В связи с этим автопроизводители делают вывод, что покупателям больше интересны компромиссные решения между полностью электрическим транспортом и автомобилями на ДВС. Поэтому местные производители и импортёры собираются делать ставку на продажах гибридных моделей.

Крупные американские производители планировали полностью перевести свои модельные ряды на электричество. Но покупатели долларом голосуют за гибриды. По данным Morgan Stanley, в феврале продажи гибридов в США росли в пять раз быстрее, чем продажи электромобилей.

Так, половину продаж Jeep Wrangler в 2023 году составила гибридная версия. Продажи гибридов Ford Motor выросли почти на 37% за первые два месяца 2024 года благодаря спросу на гибридный компактный пикап Maverick.

Ожидается, что в этом месяце Белый дом опубликует новые стандарты по выбросам углекислого газа, которые заставят автопроизводителей увеличить долю полностью электрических автомобилей до 60% к 2030 году. Однако президентские выборы в США, которые состоятся в ноябре, ставят под угрозу субсидии Белого дома на электромобили и нормы выбросов. По словам аналитиков, большинство старых автопроизводителей теряют деньги на EV, а гибриды — более выгодный путь к сокращению выбросов.

Сторонники жёстких ограничений на выбросы двигателей внутреннего сгорания обеспокоены тем, что администрация президента может предложить автопроизводителям стимулы для продажи большего количества подключаемых гибридов с двигателями внутреннего сгорания. «Если гибриды уже раскупаются, то нет никакой необходимости в том, чтобы Агентство по охране окружающей среды ещё больше стимулировало их продажи», — считает Дэн Беккер из Центра биологического разнообразия в Вашингтоне.

Согласно данным AutoForecast Solutions, производство гибридов, возглавляемое Toyota, Ford и Honda, может вырасти до 20% от общего объёма производства легковых автомобилей к 2025 году. А электромобили составят лишь 14%.

По данным AFS, перспективы EV за последний год сократились примерно на миллион единиц, а гибридные модели выросли примерно на столько же.

В этом году уже несколько крупных автопроизводителей публично отказались от своих прежних EV-амбиций. Первым был американский General Motors, вторым — британский JLR. А совсем недавно Mercedes-Benz заявил, что полностью электрический модельный ряд — это менее приоритетная задача, чем внедрение новых гибридов.