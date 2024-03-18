Автоперевозчики стали отказываться от автопарков

Теперь они пользуются аутсорсингом и сосредотачиваются в сегменте экспедирования. Крупные перевозчики, в отличие от мелких, пока могут позволить себе обслуживать лизинг.

Об изменении работы автоперевозчиков в связи с ростом стоимости лизинга до 24% годовых сообщила газета «Коммерсантъ». По данным источника, тренд пока затрагивает лишь мелких перевозчиков: компании вынуждены сокращать долю парка в лизинге или отдавать перевозки на аутсорсинг.

Директор TTG Андрей Рудаков подтвердил, что владение фурами теперь не приносит дохода. По его подсчётам, если машина выкуплена, то речь идёт о чистой прибыли в 25 руб. с километра. При длительном сроке эксплуатации (5−7 лет) есть тенденция к уменьшению до 12 руб. с километра. С каждым годом ситуация ухудшается.

Компания Bridge Logistics уже перешла на наёмный транспорт из-за влияния ряда факторов: нехватки кадров, жёсткой конкуренции и риска нарушения стабильности грузопотока. Новая модель позволяет не тратить время и ресурсы на обслуживание техники и сосредоточиться на основной работе. Гендиректор компании «Да-Транс» Павел Янченко также объяснил, почему произошёл отказ от собственного автопарка. По его словам, применение наёмного транспорта позволяет предлагать клиентам более гибкие продукты и иметь транспорт в любой точке страны. Однако работать с крупным бизнесом при такой модели сложно.

Источник «Ъ» на банковском рынке отметил, что пока оттока перевозчиков из финлизинга не наблюдается. В период с января по февраль «ВТБ Лизинг» профинансировал в 2,5 раза больше автомобилей и техники, чем годом ранее.

Ранее, напомним, стало известно, что грузовикам в России не позволят портить дороги. Вновь будет обсуждаться проблема перегруза.