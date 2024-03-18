Эксперты заявили о падении качества машин известных брендов

Качество новых автомобилей известных брендов, купленных за последние несколько лет, вдвое уступает качеству машин, приобретенных в 2010 году. Об этом сообщает журнал Naked Science со ссылкой на специалистов американского центра потребительских исследований компании J. D. Power.

Ученые прогнозируют лишь ухудшение ситуации в дальнейшем. Отмечается, что 43 процента проблем возникает в первые три месяца вождения, 57 процентов — в последующие 33 месяца.

Специалисты оценили марки машин от менее к более качественным. Первую строчку занял бренд Lexus, вторую — Porsche, третью — Bulck, четвертую — Toyota, пятую и шестую — Chevrolet и Kia соответственно. В шестерке худших оказались Chrysler, Volvo, Jeep, Volkswagen, Audi и Land Rover. В середину списка попали Mazda, Infiniti, Nissan, Mercedes-Benz и GMC.

Среди факторов, которые повлияли на ситуацию с качеством, - пандемия и кадровые проблемы на ее фоне, подчеркивают эксперты.

Ранее в Банке России сообщили, что крупные запасы автомобилей различных типов на складах дилеров оказали значительное влияние на стоимость машин на авторынке РФ.