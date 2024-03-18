Для установки вариатора на Lada Vesta модернизировали более 100 деталей

Инженерам АвтоВАЗа пришлось пересмотреть конструкцию 38 групп деталей и модернизировать более 100 компонентов, чтобы интегрировать вариатор в конструкцию Lada Vesta.

Так, появился новый масляный картер с введением дополнительных точек крепления, применили вместо маховика приводной диск и дополнительные точки крепления для промопоры приводного вала, появился контроллер с новыми калибровками для силового агрегата. Так как масса двигателя выросла, то компании пришлось использовать правую опору с тремя точками крепления и увеличенной площадкой.

Кроме того, как сообщает "Газета.ru", для Vesta с вариатором был внедрен оригинальный корпус воздушного фильтра и крепление аккумулятора, изменены жгуты проводов, трубопроводы и брызговик двигателя.

Напомним, ранее "РГ" сообщала о том, что АвтоВАЗ назвал соперников седана Lada Vesta с вариатором. Уже в августе машины семейства получат системы ESP.

Премьера нового силового агрегата состоялась в конце 2023 года. "РГ" рассказывала обо всех изменениях, которые претерпел мотор 1.8 Evo мощностью 122 л.с. Одна из главных побед инженеров АвтоВАЗа: найдена и устранена причина повышенного расхода масла, которым "славился" ВАЗ-21179. Также мотор получил "безвтыковую" шатунно-поршневую группу.