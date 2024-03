В Китае выпустили кроссовер Exeed с системой мониторинга здоровья

Представленный в Китае электрический кроссовер бренда Chery - Exeed Exlantix ET, появится у местных дилеров 15 апреля. Об этом сообщает carnewschina.com. Цены на машину не объявлены. Модель Exlantix ET — полноразмерный кроссовер. Длина автомобиля составляет 4955 мм при колесной базе 3000 мм. Под блоками фар на автомобиле установлены светодиодные панели, на которые водитель может выводить различные изображения. Кроссовер получил скрытые дверные ручки, овальное рулевое колесо и широкий центральный экран мультимедиа-системы. Отмечается, что у автомобиля есть уникальная система мониторинга здоровья, способная отслеживать в режиме реального времени частоту сердечных сокращений пассажиров, артериальное давление и другие показатели. У Exlantix ET есть целых четыре варианта силовых установок. Первые две – моноприводные с двигателями на 252 или 313 л.с. Третья модификация предлагает полный привод с совокупной мощностью 480 л.с. Четвертая модификация оснащается двигателем с отдачей 561 л.с. Запас хода в зависимости от версии составляет от 550 км до 760 км. До этого стало известно, что китайский автомобильный бренд Jetour до конца 2024 года выведет на российский рынок полноприводные версии двух кроссоверов — Dashing и X90 Plus.