КамАЗ стал самым востребованным брендом автокранов

Эксперты Авито Спецтехника проанализировали статистику по спросу и предложению на аренду подъемной техники на платформе за январь-февраль 2024. Спрос на аренду этого вида техники вырос сразу на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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По данным исследования рынка аренды спецтехники, подъемная техника в 2023 году занимала 36% от всей доли спроса. Из них 13% приходятся на аренду автокранов, долю в 11,5% занимает манипулятор, 7% — автовышка и 5% у эвакуаторов.

Спрос на аренду всех категорий подъемной техники в январе-феврале 2024 года увеличился на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Средняя цена за час аренды на подъемную технику при этом осталась прежней и составила 2000 рублей. Наибольший прирост спроса в сравнении с 2023 годом зафиксирован по категориям автовышка (+145%), манипулятор (+120%) и подъемник (+67%).

Спрос на аренду автокранов в январе-феврале 2024 года вырос на 43% по сравнению с январем-февралем прошлого года. Чаще всего в этот период брали в аренду автокраны брендов: КАМАЗ, Ивановец, Галичанин, Клинцы и XCMG.