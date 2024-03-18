BMW готовит абсолютно новый кроссовер Vision Neue Klasse X

BMW скоро покажет абсолютно новый кроссовер семейства Vision Neue Klasse X. Немецкий автопроизводитель активно готовится к полной смене модельной линейке и переходу на производство электромобилей. Вслед за седаном Vision Neue Klasse, который был показан в Мюнхене на выставке IAA Mobility 2023, BMW готовит Vision Neue Klasse X — этот перспективный кроссовер с электрической силовой установкой дополнит семейство будущих новинок баварского концерна. Ожидается, что по дизайну модели будут близки, а технически так и вовсе станут одинаковыми.

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Первый официальный тизер концепта посвящен его приборной панели. Информационно-развлекательный дисплей повторяет дисплей более раннего Vision Neue Klasse, а проекционный дисплей BMW Panoramic Vision у кроссовера расположен у основания ветрового стекла рядом с зеркалом заднего вида.

Vision Neue Klasse X отличается ярко выраженной центральной консолью, ультратонкими вентиляционными отверстиями, обновлённым рулевым колесом и свежей цветовой гаммой, сочетающей белый с оранжевым. Ожидается, что серийная версия Vision Neue Klasse X заменит полностью электрический BMW iX3, а на смену X3 с двигателями внутреннего сгорания придёт другая модель.

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Новый кроссовер с нулевым уровнем выбросов будет построен на архитектуре Neue Klasse и представит шестое поколение системы BMW eDrive, включающей 800-вольтовую технологию. Ожидается, что литий-ионные аккумуляторы следующего поколения будут меньше и легче, смогут обеспечить автономность до 800 километров и станут заряжаться на 30 процентов быстрее. Концепт может быть представлен во время ежегодной конференции BMW Group 21 марта 2024 года.