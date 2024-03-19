Первый электромобиль Bentley получит уникальный дизайн

Полностью «зелёная» новинка люксового британского бренда дебютирует в 2025 году. Название будущей «электрички» в компании пока держат в секрете.

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Известно, что линейка электромобилей Bentley, согласно плану, будет насчитывать пять моделей к 2030 году. При этом ещё летом 2022-го стало известно о том, что реализация проекта по созданию первой «электрички» марки проходит не гладко. Тогда стало известно о том, что «зелёный» первенец не будет запущен в производство в 2025 году, как планировалось изначально. Предполагается, что премьера новинки в любом случае состоится в следующем году, но до конвейера, а также до первых покупателей модель доберётся в 2026-м.

В британском издании Autocar пообщались с нынешним директором по дизайну Bentley Робином Пейджем о том, каким окажется первый электромобиль марки. Напомним, название будущей новинки пока держится в секрете. Судя по словам топ-менеджера, у первого электромобиля Bentley будет уникальный дизайн, который получит ряд заметных отличий от актуального фирменного стиля бренда.

Робин Пейдж отметил, что электромобилям не нужен такой элемент как радиаторная решётка, поэтому у дизайнеров есть возможность оформить переднюю часть по-новому, а также «поиграть» со светотехникой. По его словам, производитель «потерпит неудачу» если первая полностью электрическая модель будет выглядеть, как очередной наследник фамильных черт Bentley. Но при этом в компании пообещали не игнорировать «культовые элементы», присущие всем моделям марки, чтобы сохранить присущую им индивидуальность.

По словам главного дизайнера, проект первого электромобиля Bentley разрабатывается в рамках тесного сотрудничества с Audi (обе компании входят в состав немецкого концерна Volkswagen). Он добавил, что «это даёт возможности, которых у нас не было раньше, когда мы работали с Porsche» (марка также принадлежит VW).

Информации о будущей новинке пока немного. В компании не обозначили даже тип кузова, однако как мы предполагали ранее, новинкой станет нечто среднее между купе и кроссовером с солидными габаритами и просторным салоном. Ожидается, что ближайшим техническим родственником этой модели будет флагманский электромобиль Audi (название проекта – Artemis).

Ранее стало известно о том, что в основу обеих новинок ляжет разработанная совместными усилиями инженеров Audi и Porsche платформа PPE, в которую добавлены элементы новой единой фольксвагеновской архитектуры SSP. Официальные подробности о тележке и технике электромобилей марок немецкого концерна появятся позже. По предварительным данным, пиковая отдача силовой установки первой «электрички» Bentley превысит 1300 л.с., а на разгон с места до «сотни» такая модель будет тратить около двух секунд.

На фоне разработки полностью «зелёных» моделей Bentley в прошлом году рассказала о прощании с 6,0-литровым бензиновым битурбомотором W12. Финальные экземпляры этого двигателя достались лимитированному купе Bentley Batur, мощность составила 750 л.с. (максимальный крутящий момент – 1000 Нм).