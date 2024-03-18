Гиперкар Bugatti выставили на продажу в комплекте с купе Rolls-Royce

Гиперкар Bugatti Chiron выставили на продажу вместе с купе Rolls-Royce Wraith. Французский производитель гиперкаров объявил о продаже всех запланированных к производству экземпляров Bugatti Chiron, так что желающим приобрести эту модель теперь остаётся только искать машины на вторичном рынке. Одним из самых интересных вариантов может стать предложенный компанией Naples Motorsports из Флориды экземпляр 2021 года выпуска, в комплекте с которым продавец намерен бесплатно отдать роскошное купе Rolls-Royce Wraith.

© Motor.ru

Бело-красный 1500-сильный гиперкар с пробегом 3318 километров оценён продавцом в 3,85 миллиона долларов. Купе имеет белую кожаную обивку в сочетании с деталями из матового углеродного волокна, тёмно-красными акцентами и множеством алюминиевых деталей.

Технически Bugatti Chiron абсолютно рядовой, насколько это описание применимо к автомобилю с W16 8.0 на полторы тысячи «лошадей». Но вместе с французским гиперкаром покупатель получит британское купе Rolls-Royce Wraith с 632-сильным 6,75-литровым V12.

© Naples Motorsports

© Naples Motorsports

© Naples Motorsports

© Naples Motorsports

© Naples Motorsports

© Naples Motorsports

© Naples Motorsports

© Naples Motorsports

© Naples Motorsports

© Naples Motorsports

Машина с пробегом 28 021 километров окрашена в сочетание серебристого и тёмно-красного цветов, что делает её хорошим дополнением для Bugatti. Продавец заявляет, что отдельно Rolls-Royce не продаёт — Wraith образца 2018 года стоит 239 995 долларов, что составляет около 10% от стоимости Chiron, но при этом клиенту он достанется бесплатно.