Восстановленная железная дорога "Ростов - Донецк - Мариуполь - Бердянск" дойдет до Севастополя и будет альтернативой Крымскому мосту. Об этом заявил победивший на выборах действующий глава государства Владимир Путин.

Он сделал такое заявление на концерте, посвященном десятилетию принятия Крыма в состав России.

Путин пришел на концерт на Красной площади в честь возвращения Крыма в РФ

"Только сегодня утром мне доложили о том, что восстановлена железная дорога от Ростова до Донецка, Мариуполя и Бердянска, - сказал Путин. - Мы продолжим эту работу, и скоро железнодорожные составы поедут прямо в Севастополь, и это будет еще одна альтернативная дорога вместо Крымского моста".

Такие решения, по его словам, не на словах, а на деле делают Россию и россиян сильнее, добавил он.